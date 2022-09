„Die Lage ist einfach zu ernst für Politduell“

Die Situation an der burgenländischen Grenze ist weiter angespannt. Wie berichtet, hatten gestern 55 SPÖ-Politiker aus den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf einen offenen Brief an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) geschickt. Beklagt wurden die unzumutbaren Zustände in der Grenzregion wegen der zahlreichen Aufgriffe von Flüchtlingen. Zugleich forderte man eine Entlastung der Exekutive. „Ich habe großes Verständnis für die Verunsicherung und auch manch Ängste der burgenländischen Bevölkerung in Zusammenhang mit dem dramatischen Anstieg der illegalen Migration“, so Karner, der heuer bereits mehrmals vor Ort war. Viele Maßnahmen seien gesetzt worden, viele weitere notwendig. Jedenfalls brauche man einen engen Schulterschluss der politisch Verantwortlichen.