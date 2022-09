Polizei schnappt vier Schlepper in zehn Stunden

Auto voller Schuhabdrücke

Nun gelang aber ein Schlag gegen die Schlepperorganisationen. In nur zehn Stunden konnten in dem Bezirk mehrere Menschenschmuggler geschnappt werden. Der erste wurde mit seinem Auto in den Morgenstunden von Bundesheersoldaten auf einem Güterweg bei Nikitsch angehalten. Nachdem zuvor mehrere Flüchtlinge aufgegriffen worden waren, wurde der französische Lenker gefragt, was er hier mache. Als er keine Erklärung liefern konnte, schauten sich Polizisten das Auto genauer an und entdeckten etliche Schuhabdrücke, die eindeutig darauf hinwiesen, dass Flüchtlinge transportiert wurden. Bestätigt wurde der Verdacht durch einen Zeugen, der gesehen hatte, wie kurz vor der burgenländischen Grenze mehrere Menschen aus dem Auto des Verdächtigen gesprungen waren.