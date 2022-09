Justizanstalt Eisenstadt platzt aus allen Nähten

Die Lage im Burgenland ist dramatisch: Tagtäglich werden von Polizei und Bundesheer an den Grenzen Schlepper und illegale Migranten aufgegriffen. Kein ungefährlicher Job, denn sowohl Schlepper als auch die Geschleppten attackieren die Ordnungshüter teils brutal. Die Folge dieses Massenansturms auf die Grenzen: Verunsicherung (vor allem bei Frauen) und Wut in der Bevölkerung auf die Politik. „Polen schützt seine Grenze mit Stacheldraht sowie mit Polizisten mit Schlagstöcken und Tränengas, während bei uns alles sperrangelweit offen steht“, so ein frustrierter Bürger aus Deutschkreutz.