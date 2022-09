19-Jährige sticht auf Lebensgefährten ein

Notwehr oder versuchter Mord?

Während eines Streits hat sie mit einem Messer auf ihn eingestochen. Laut ihrem Verteidiger Thomas Nirk: reine Notwehr. Zuvor soll der Afghane sie geschlagen und an den Haaren in die Küche geschleift haben. Dort bekam sie dann ein Messer zu greifen und stach zu: „Ich wollte ihn nicht treffen. Ich wollte nur, dass er mich in Ruhe lässt“, sagt das Mädchen.