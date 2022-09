Brand vernichtete Existenz einer Bauernfamilie

Wie berichtet, war das Anwesen von Rudolf und von Adelheid Lambeck in Kreisbach zu Wochenbeginn in Flammen aufgegangen und trotz beherzten Einsatzes der Feuerwehrleute bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Noch immer brennt sich, dort, wo das schmucke Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert einst stand, beißender Geruch in die Nase. Verzweifelt wühlen der, 58-jährige Holzakkordant des Stiftes Lilienfeld, und seine Ehefrau (55) seit dem Brand in den Trümmern ihrer Existenz, um wenigstens noch Erinnerungen zu finden.