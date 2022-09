Serien-Einbrecher auf Beutezug in Bleiburg

Weniger Glück hatten unbekannte Täter beim Einbruch in zwei Vereinshäuser. Dort richteten sie zwar erheblichen Sachschaden an, Geld konnten sie aber keines erbeuten. Dass es sich um dieselben Täter handelt, liegt nahe. „Die Vereinsobjekte sind in der Nähe des anderen Tatortes, außerdem sind die Täter auf dieselbe Art und Weise in die Gebäude eingedrungen“, erklärt ein Polizeisprecher auf Nachfrage.