„Ballerina-Schuhe“: Harte Kritik an Bayern-Star

Babbel erwarte, „dass er wieder mehr dagegenhält. Das hat ihn zuvor so ausgezeichnet. Spielt Kimmich diszipliniert auf seiner Position, ist der FC Bayern überragend. Macht er das künftig wieder, bin ich davon überzeugt, dass es bald wieder besser bei den Bayern laufen wird als aktuell.“ Der FC Bayern verpasste am Samstag zum vierten Mal in Folge in der deutschen Bundesliga einen Sieg. Das gab es zuletzt vor über 20 Jahren - damals war Ottmar Hitzfeld noch Trainer der Münchner.