Organisatoren von Zermatt und FIS zuversichtlich

Gletscher schmilzt

Der heiße und trockene Sommer in Europa hat den Alpen-Gletschern enorm zugesetzt und tendenziell zu einem Masseverlust geführt. Zuletzt gab es jedoch Schneefall, das Skigebiet oberhalb Zermatt wurde wieder geöffnet. „Neuschnee ist in dieser Jahreszeit auf dieser Höhe alles andere als ungewöhnlich. Wir hatten bisher noch immer Schnee Ende Oktober auf dem Gletscher und sind weiterhin zuversichtlich, dass dies auch in diesem Jahr so sein wird“, sagte Franz Julen, der Präsident des lokalen Organisationskomitees.