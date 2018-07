Rätsel um toten Skifahrer am Matterhorn gelöst

Nach rund 65 Jahren hat die italienische Polizei jetzt endlich das Rätsel um die mysteriöse Leiche eines Skifahrers in den Alpen geklärt. Per Facebook hatten die Ermittler zur Identifizierung eines Sportlers aufgerufen, der 1954 am Matterhorn gestorben war. Mit Erfolg: Bei dem toten Tourengeher handelt sich um den 1919 in Alencon geborenen Franzosen Henri Joseph Leonce Le Masne.