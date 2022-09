Bidens scharfe Abrechnung mit Putin vor der UNO

Gleich zu Beginn legte der US-Präsident los: Er verurteilte scharf die Atomkriegsdrohung Wladimir Putins. Den Krieg gegen die Ukraine nannte er eine „schamlose Verletzung der UNO-Charta.“ Den Großteil seiner UNO-Rede widmete der US-Präsident den Bemühungen um Klimaschutz und der weiteren Verteidigung der Demokratie. In Bezug auf den Atomdeal stellte Biden fest, die USA würden „dem Regime in Teheran niemals erlauben, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen“.