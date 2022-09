Schulen geraten ins Visier von Kriminellen

Alleine im Bezirk Baden wurden seit Mai elf Fälle gemeldet. „Wir gehen von einer Bande aus“, berichtet ein Beamter. Weil Einbruchsspuren oftmals fehlten, schließt man nicht aus, dass sich die Kriminellen bereits am Vortag in den Gebäuden einsperren lassen. Zuletzt ging daher ein Schreiben mit Sicherheitsvorkehrungen an die Direktoren. Darin wird unter anderem darauf hingewiesen, möglichst kein Bargeld in den Schulen aufzubewahren.