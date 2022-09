„Webb“ macht schärfstes Foto von den Neptun-Ringen

Am auffälligsten am neuen „Webb“-Bild, das mithilfe der Near-Infrared-Camera (NIRCam) entstand, ist die scharfe Ansicht der dynamischen Ringe des Planeten - von denen einige seit dem Vorbeiflug der Raumsonde „Voyager 2“ im Jahr 1989 überhaupt nicht mehr gesehen wurden - geschweige denn in dieser Klarheit.