Steuerzahler müssen für Schloss Velden blechen

Bei so manchen Kostennoten und Gerichtsgebühren bekommt der Normalbürger große Augen. So wurde etwa in einem Ermittlungsverfahren gegen Ex-Hypo-Boss Wolfgang Kulterer & Co ein Finanzexperte von der Justiz beauftragt, sich mit Ankauf und Umbau von Schloss Velden anno 2005 auseinanderzusetzen.