Mysteriöse Box: Strahlenschutz-Alarm an Schule!

Große Aufregung herrschte am Montagabend im Piaristengymnasium in Krems (Niederösterreich). Im Mittelpunkt stand eine wohl längst vergessene mysteriöse Box, auf der ein radioaktives Warnsymbol angebracht gewesen sein soll. Genau diese Box haben zwei Schüler am Dachboden des Gebäudes gefunden. Der Aufkleber dürfte anscheinend bei den Jugendlichen mehr Neugier als Angst ausgelöst haben: Denn die beiden öffneten die Metallkiste.