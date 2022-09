Das hier definiert den Begriff „Schwalbe“ neu

Die 73. Spielminute in der Partie San Antonio gegen New Mexico in der USL, der zweithöchsten amerikanischen Spielklasse. Beim Stand von 1:1 schaut San Antonios Khmiri aus Tunesien seinen Gegenspieler kurz an und entscheidet dann, den sterbenden Schwan zu spielen. Völlig ansatzlos und vor allem ohne jeden Körperkontakt geht er schreiend zu Boden, hält sich den Knöchel und wälzt sich scheinbar schmerzerfüllt am Boden. Sein Gegenspieler weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und der Verein New Mexico United fühlt sich bemüßigt, den Vorfall auf Twitter zu lancieren und Herrn Khmiri eine Schauspielerkarriere nahezulegen.