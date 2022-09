Europas schönste Städte per Kreuzfahrt entdecken

Nun sind wir in Spanien. Mit Tarragona und seinem archäologischen Ensemble sowie der prächtigen Zisterzienserabtei Poblet stehen gleich zwei UNESCO-Weltkulturerbestätten zur Besichtigung an. Beide übrigens sehr zu empfehlen, bevor es weiter nach Menorca geht, wo wir sehr prominent ankern und in nur wenigen Schritten die Hauptstadt Mahon besuchen können. Auf Ibiza habe ich mich besonders gefreut und schon im Voraus im Strandclub Aiyanna einen Tisch reserviert. Das Restaurant bietet mediterrane Küche und lässige Strandatmosphäre sowie ein Meer, das in wahrlich karibischen Blautönen glänzt. Traumhaft, dieser schmale Strandabschnitt scheint wahrlich überaus beliebt zu sein. Auch in Spanien fehlen in vielen Bereichen Arbeitskräfte, und so gestaltet sich die Anreise aus Ibiza-Stadt gar nicht so einfach, also am besten ein Taxi vorreservieren oder mit dem öffentlichen Bus anreisen!