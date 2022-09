Ex-Austria-Trainer soll Bochum vor Abstieg retten

Letsch war von 2012 bis 2017 bei Red Bull Salzburg engagiert, war unter anderem Jugend- und Liefering-Trainer. Nach einem unglücklichen Intermezzo bei Erzgebirge Aue in der zweiten deutschen Liga heuerte er im Frühjahr 2018 bei der Wiener Austria an, ein Jahr später war aber schon wieder Schluss in Favoriten. Seit 2020 betreut Letsch Arnheim.