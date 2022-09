„Lehrer können sich ab heuer ganzjährig bewerben“

„Krone“: Im Mai gelangten 6000 Bewerbungen bei der Bildungsdirektion ein. Warum wurde es kurz vor Schulstart dann trotzdem eng bei den Lehrern?

Wiederkehr: Wir haben im Sommer 1000 neue Lehrer angestellt, viel mehr als voriges Jahr. Die Schwierigkeit bestand darin, klassenführende Lehrkräfte zu bekommen, da viele der neuen Lehrer noch in Ausbildung sind. Nach wie vor fehlen auch noch Pädagogen, der Aufnahmeprozess läuft aber noch. Hinzu kommt, dass es in gewissen Fächern, etwa in den Naturwissenschaften, herausfordernder ist, passende Lehrer zu finden.