Skandal im Stall: Schweinebauer angeklagt

Blutige Schwänze, gelähmte Beine, Lungenentzündungen, durch Augenreizungen fast blind, Abszesse am gepeinigten Körper - in diesem erbärmlichen Zustand wurden Schweine in einem großen Mastbetrieb in Klagenfurt-Land vorgefunden. Tierschützer des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) hatten im April Alarm geschlagen und zu einer Protestaktion aufgerufen, die dann auch Amtstierärztin und Bezirkshauptmannschaft zum Handeln gezwungen hatten. Die armen Schweine lebten verdreckt und zusammengepfercht auf den umstrittenen Vollspaltenböden; ihr kurzes Leben in dem Mastbetrieb nur geprägt von Schmerzen und Leid.