Landesparteitag: ÖVP verabschiedet Schützenhöfer

Die steirische ÖVP trifft sich am Samstag in der Grazer Stadthalle, um den neuen Landesparteiobmann Christopher Drexler zu wählen. Am Freitag stand vor allem der Abschied aus der Politik für den Altlandeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Zentrum. Rund 1000 Gäste - davon 300 Delegierte - waren anwesend.