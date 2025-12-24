„Die heile Welt gab’s schon bei Jesu Geburt nicht“

Weihnachten, das Fest des Konsums, volle Geschäfte am Marienfeiertag 8. Dezember. Ist Shopping der Sinn von Weihnachten im 21. Jahrhundert?

Der Theologe Paul Zulehner hat einmal gesagt: Früher war die Lebenserwartung 60 Jahre plus das ewige Leben, heute ist bei vielen die Lebenserwartung 80 Jahre – und danach nichts mehr. Ich muss notwendigerweise alles in diese 80 Jahre hineinstopfen und soll dabei tunlichst keine Schwäche zeigen. Daran denke ich, wenn man meint, zu jeder Zeit alles im Kühlschrank haben zu müssen. Wer gibt schon gerne zu, dass er nicht perfekt ist? Aber: Niemand ist perfekt, auch wenn uns Konsum und Materielles oft nach außen hin etwas anderes signalisieren sollen.