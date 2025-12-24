Bewegende Geschichten, die Mut machen

Ingrid und Michael Stracke feierten heuer 25 Jahre unermüdlichen Einsatz für Tiere in Not. Mit ihrem Verein Purzel & Vicky in Vasoldsberg bei Graz bieten sie rund 900 Schützlingen ein sicheres Zuhause – vom kleinen Nagetier bis zum großen Rind. Ihr Gnadenhof ist ein Ort der Fürsorge, an dem gerettete Fellnasen Geborgenheit finden und jedes Leben zählt. Dank ihres großen Herzens leuchten hier täglich kleine Wunder des Tierschutzes.