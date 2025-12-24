Bewegende Geschichten, die Mut machen

Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist die „Krone“-Tierecke eine verlässliche Stimme für Tiere – und damit auch ein sicherer Anker in stürmischen Zeiten für deren menschliche Begleiter. Lesen Sie hier von geretteten Tieren, von Menschen mit großem Herzen und von Hilfe, die ankommt.
Gerade in Zeiten, in denen der Alltag viele von uns fordert, wächst die Sehnsucht nach Halt, Zuversicht und Mitgefühl. Genau hier setzt die „Krone“-Tierecke an. Mit konkreter Hilfe, offenen Ohren und der festen Überzeugung, dass jedes Leben zählt.
Wieder ein Jahr voller Taten
Auch 2025 gab es reichlich zu tun: Wir übernahmen Tierarztkosten, suchten neue Lebensplätze für ungewollte Fellnasen und unterstützten Organisationen wie die neunerhaus-Tierarztpraxis oder die Initiative „A G‘spia fürs Tier“ der Volkshilfe Wien. An Vereine und Tierheime in ganz Österreich verteilten wir Futter im Wert von rund 240.000 Euro.
Zum Fest: „Kein Napf soll leer bleiben“
Im Dezember schafften wir zudem eine ganz besondere Weihnachtsaktion für private Tierhalter in Not – gemeinsam mit Fressnapf. Unter dem Motto „Kein Napf soll leer bleiben“ konnten bedürftige Halter vor Jahresende in Filialen österreichweit Gratisfutter für einen ganzen Monat abholen. Für hunderte Betroffene bedeutete dies eine enorme Entlastung.
Das Entsetzen unserer Leserschaft war riesig, nachdem „Aurora“ in der Oststeiermark aufgefunden worden war: Hochträchtig, abgemagert, mit einer klaffenden Kopfwunde – und zwei Projektilen im Körper! Offenbar wollte man das Tier entweder erschlagen oder erschießen.
Der dennoch so liebreizende Vierbeiner wurde im Tierheim aufgepäppelt und versorgt, gebar dort die Jungen (vier verstarben leider). Die „Tierecke“ brachte sofort eine ordentliche Fuhre an Futter direkt ins Heim und war mit mitverantwortlich für beachtliches Spendenaufkommen. Jetzt wartet „Aurora“ auf einen Spitzenplatz mit viel Liebe.
Dank Ihrer Spende konnte nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe in Wien ein neuer Kaninchenstall am Lichtblickhof entstehen. Er bietet den Tieren Sicherheit und ist zugleich Teil eines besonderen Ortes, an dem schwerkranke Kinder und ihre Familien durch tiergestützte Begleitung Trost, Nähe und neue Kraft finden. Jeder geschützte Platz trägt dazu bei, kleine Lichtblicke in schweren Zeiten zu schenken.
Die Dackel „Tom“ und „Jerry“ haben ihr Zuhause in Tirol gefunden. Obwohl sie in verschiedenen Haushalten leben, bleibt ihre besondere Bindung unzertrennlich. Ihre neuen Familien genießen nicht nur das Leben mit treuen Begleitern, sondern auch die besondere Freude, die entsteht, wenn die beiden Hundebuben wieder zusammenkommen.
Ingrid und Michael Stracke feierten heuer 25 Jahre unermüdlichen Einsatz für Tiere in Not. Mit ihrem Verein Purzel & Vicky in Vasoldsberg bei Graz bieten sie rund 900 Schützlingen ein sicheres Zuhause – vom kleinen Nagetier bis zum großen Rind. Ihr Gnadenhof ist ein Ort der Fürsorge, an dem gerettete Fellnasen Geborgenheit finden und jedes Leben zählt. Dank ihres großen Herzens leuchten hier täglich kleine Wunder des Tierschutzes.
Der einjährige Berner Sennenrüde „Balu“ wurde mit schwerer Hüftdysplasie von seinen Besitzern beim Tierarzt zurückgelassen. Die „Krone“-Tierecke übernahm ihn. Seit November lebt der sanfte Riese bei einer tierärztlichen Assistentin, wo er mit drei anderen Hunden einen Lebensplatz gefunden hat.
Im Jänner 2026 steht seine lebensverändernde Hüftoperation an – die Kosten übernimmt der Verein „Freunde der Tierecke“ zur Gänze aus Spendengeldern. Damit „Balu“ sein Leben als junger Hund schmerzfrei in vollen Zügen genießen kann.
Unsere Tierecke stellt österreichweit zahlreichen Vereinen und engagierten privaten Helfern, die sich unermüdlich um Streunerkatzen kümmern, regelmäßig Tiernahrung zur Verfügung, damit verwilderte Katzenpopulationen nicht hungern müssen. Einer dieser Helfer ist der ehemalige Radrennprofi Georg Swoboda, der jedes Jahr mehrere hundert Kilometer – überwiegend mit dem Rad – zurücklegt, um Streunerkatzen in Wien zu versorgen und gesundzupflegen.
Danke an alle, die diese herrenlosen Tiere nicht vergessen und täglich mit Herz, Zeit und Einsatz dafür sorgen, dass sie Futter, Fürsorge und ein bisschen Geborgenheit erfahren.
Ein Teil der Operationskosten für „Herr Mütze“ konnte von uns mit Spendengeldern bezahlt werden. Sein Frauerl schrieb: „Ihre Hilfe hat mir in schwerer Zeit nicht nur finanziell, sondern auch menschlich großen Mut gegeben!“
Unser Verein „Freunde der Tierecke“ unterstützt seit vielen Jahren die neunerhaus-Tierarztpraxis in Wien. Bislang mit 58.000 Euro, damit Tiere von wohnungslosen Menschen die notwendige medizinische Versorgung erhalten.
Der Blick nach vorne
Die „Krone“-Tierecke ruht sich nicht aus: Für 2026 planen wir, private Tierhalter noch stärker zu unterstützen. Wir werden durchs ganze Land ziehen, unsere Aktionen ausweiten und noch mehr Lichtblicke für Zwei- und Vierbeiner schaffen.
Wir sagen DANKE für Ihre Spende! Das Tierecke-Team wünscht Ihnen allen friedliche Feiertage!
Verein „Freunde der Tierecke“, IBAN: AT93 6000 0000 9211 1811
Erst Ihre Spende macht unsere Hilfe möglich.
Es dankt Ihnen auch im Namen der geretteten Tiere herzlichst,
Ihre Maggie Entenfellner
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.