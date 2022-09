Konzept soll mehr Güter auf die Schiene bringen

Ausbau in alle drei Richtungen

Sowohl Tittler als auch das für Eisenbahninfrastruktur zuständige Regierungsmitglied Daniel Zadra plädierten für den Schienenausbau in alle drei Richtungen - über den Arlberg, nach Deutschland und in die Schweiz. Aktuell gebe es aber noch Kapazitäten im Schienennetz - vor allem zu den Randzeiten, sagte Zadra.