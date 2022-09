Inflation in Polen im August bei 16,1 Prozent

In Polen ist die Inflation auch im August weiter nach oben geklettert. Wie die Statistikbehörde des Landes am Donnerstag in Warschau mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 16,1 Prozent. Im Juli war die Teuerungsrate im Jahresvergleich bei 15,6 Prozent gelegen.