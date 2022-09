Inflation steigt: Kein Ende der Teuerung in Sicht

Gasfluss ohnehin verringert?

Auch ein Zurücknehmen der Sanktionen gegen Russland - wie es teils in der Politik vorgeschlagen wird - hätte aus Baumgartners Sicht keine Wirkung. Denn es sei sehr fraglich, ob Russland wirklich wieder mehr Gas liefern würde, wenn die Sanktionen zurückgenommen oder gelockert würden. Russland befinde sich in einem Wirtschaftskrieg mit Europa, der bereits vor dem Einmarsch in die Ukraine begonnen habe. So habe Gazprom schon im Sommer 2021 in ihren Gas-Lagern in Europa nichts mehr eingespeichert und damit die Gasversorgung schon vor dem Angriff auf die Ukraine und den dann folgenden EU-Sanktionen massiv eingeschränkt.