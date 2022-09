Türkei: Inflation stieg im August auf 80,2 Prozent

In der Türkei zieht die hohe Inflation weiterhin an. Im August stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 80,2 Prozent, wie das nationale Statistikamt in Ankara am Montag mitteilte. Analysten hatten sogar mit einer noch etwas höheren Inflationsrate gerechnet. Im Juli hatte die Teuerung etwas weniger als 80 Prozent betragen.