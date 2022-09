Streit um Geld für Kinder: SPÖ und Neos verärgert

50 Euro – so viel müssen Eltern laut Landesgesetz mindestens für die Nachmittagsbetreuung ihrer Kleinen im Kindergarten bezahlen. SPÖ und Neos brachten dazu am 15. Juni im Landtag in St. Pölten einen Vorschlag ein: Der Betrag soll refundiert werden – 34.000 Kinder wären davon landesweit betroffen. Der Antrag wurde damals an den zuständigen Ausschuss verwiesen. Nun tagte das maßgebliche Gremium wieder – mit dem Resultat, dass das Thema erneut vertagt worden ist.