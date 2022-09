Derby vorm Derby: Stimmung im Netz kocht bereits

Bitte alle im Kalender rot anstreichen: GAK gegen Sturm, Mittwoch, 19. Oktober. Anpfiff um 18 Uhr. Vom ÖFB wurde der Termin bestätigt, auf ORF 1 wird die Cup-Schlacht aller Cup-Schlachten auch live übertragen. Dem GAK wurde, wie erwartet und gemäß den von den Klubs beschlossenen Satzungen, auch als Zweitligist das Heimrecht in der dritten Runde im Cup zugesprochen. Da sich Zweitligisten auch in Runde zwei gegenüberstehen konnten, wurde dieser Passus eingeführt. „Jetzt in der ersten Phase haben GAK-Abonnenten und Mitglieder Vorkaufsrecht“, sagt GAK-Manager Dielacher. Die Kartenanfragen schießen angeblich durch die Decke. Der VIP soll bereits ausverkauft sein, ein Silver-VIP soll ob der vielen Anfragen eingeführt werden. Wer einen Tisch im VIP haben will, der muss extra löhnen.