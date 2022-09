Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der gutmütige Staffordshire Terrier Schurli (zwei Jahre) ist rassebedingt sehr kräftig. Der stattliche Rüde hat ursprünglich in Haus mit Garten, an der Seite eines zweiten Rüden gewohnt. Er ist im Tierschutzhaus stubenrein, freundlich und sehr interessiert an Artgenossen. Nur Katzen gehören leider nicht zu seinen Freunden. Das Gehen an der lockeren Leine möchte der kräftige junge Mann noch etwas üben, abseits des Tierheimstress geht er aber mittlerweile schon sehr brav. Schurli kann sehr gut im Auto mitfahren und beherrscht zudem die Grundkommandos. Er sucht ein Zuhause am Stadtrand, am besten ruhige, erfahrene Menschen mit einem Haus mit Garten. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at