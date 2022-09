So sparen Sie tierisch viel Geld bei Haustieren

Was gibt es Schöneres, als sein Leben mit einem treuen Haustier zu teilen? Laut Statistik Austria haben mehr als 1,4 Millionen Haushalte in Österreich mindestens einen tierischen Mitbewohner - am gefragtesten sind natürlich, wie könnte es anders sein, Katzen und Hunde. Doch ganz so billig ist die Tierliebe nicht! Futter, Spielzeug, Tierarzt gehen ganz schön ins Geld. Mit einigen sofort umsetzbaren Tipps lässt sich aber bares Geld einsparen!