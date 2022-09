Der neue „Besen“ in Sonnhofen kehrt gut

Das aktuelle „Krone“-Spiel der Runde führte uns in der Steiermark nach Sonnhofen. Dort scheinte nach dem Hit auch die Sonne, denn Rohrbach wurde niedergehalten. Bei den Hausherren überstrahlt aktuell ein Mann alles. Der hat auch schon genügend Bundesliga-Erfahrung. Die Bäume wachsen deshalb in der Oststeiermark nicht in den Himmel.