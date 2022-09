ÖSV-Stars Kriechmayr und Mayer im Boxring

Nach zufriedenstellenden vier Trainingswochen in Chile absolvieren Österreichs Speedfahrer derzeit einen Regenerationskurs in Tirol. Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr - die beiden Speed-Stars standen sich für ein spezielles Training auch im Boxring gegenüber - peilen ein Antreten beim alpinen Ski-Weltcup-Saisonauftakt im Riesentorlauf in Sölden am 23. Oktober an. Spätestens eine Woche später bei den neuen länderübergreifenden Abfahrten in Zermatt/Cervinia erfolgt für alle der Einstieg in den Winter.