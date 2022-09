3x3-Basketball: Nur Braut landete den Volltreffer

Ein harter Kampf des österreichischen 3x3-Basketball-Nationalteams wurde bei der Heim-EM in Graz nicht belohnt. Die Niederlande zeigten im Viertelfinale in der entscheidenden Phase ihre Klasse und trafen die schwierigen Würfe. Die Österreicher hingegen präsentierten sich über das gesamte Spiel gesehen etwas zu fehleranfällig, verloren 15:21 und schieden aus dem Turnier aus. Die Siege auf dem Schloßberg in den Kasematten holten sich Frankreich (Damen) und die Herren aus Serbien. Den schönsten Treffer erzielte allerdings keine Basketballerin.