Bourke schießt Salzburg mit drei Penaltys zum Sieg

Red Bull Salzburg ist in der Champions Hockey League (CHL) weiter auf Aufstiegskurs. Österreichs Eishockey-Meister gewann am Sonntag bei Ilves Tampere mit 2:1 (1:0,0:0,0:1,0:0,1:0) nach Penaltyschießen und übernahm mit drei Siegen aus vier Spielen zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Gruppe E. Matchwinner der Salzburger war Troy Bourke, der im Penaltyschießen drei seiner vier Versuche verwertete.