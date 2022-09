„Aushilfshüne“ rettete Tamswegern Heimremis

Tamsweg-Urgestein, 1b-Spielertrainer und Rechtsanwaltsanwärter: Peter Macheiner ist nur noch gelegentlich im Trikot der „Ersten“ zu bestaunen, hilft aber aus, wenn Not am Mann ist. So geschehen am Samstag, als er zwei Stunden vorm Anpfiff wegen eines verletzungsbedingten Ausfalls auf die Bank rückte.