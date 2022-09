So lieb tröstet Prinz Louis seine Mama Kate

Am Samstag zeigten sich der Prinz of Wales, Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate zum ersten Mal nach dem Tod der Queen gemeinsam vor Schloss Windsor. Mit Prinz Harry und Herzogin Meghan an ihrer Seite schritten sie die unzähligen vor dem Zaum abgelegten Blumensträuße und kleinen Geschenke im Gedenken an die Queen ab.