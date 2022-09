Auch William und Kate bekommen neuen Titel

Charles‘ Frau Camilla trägt nun den Titel „Queen Consort“, also „Königsgemahlin“. Das hatte Elizabeth II. dieses Jahr noch geregelt. Dies sei ihr „aufrichtiger Wunsch“, ließ Elizabeth II. am 6. Februar, einen Tag vor ihrem 70. Thronjubiläum, verkünden. Zuvor war damit gerechnet worden, dass Charles‘ Frau nur als „Prinzgemahlin“ tituliert würde - sie also nicht die Bezeichnung „Queen“ tragen würde wie ihre Vorgängerinnen.