NATO-Chef betont: „Krieg geht in kritische Phase“

Der Krieg in der Ukraine geht nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in eine „kritische Phase“. Ukrainische Streitkräfte seien dank der Unterstützung aus NATO-Staaten zuletzt in der Lage gewesen, Moskaus Offensive im Donbass zu stoppen und Territorium zurückzuerobern, erklärte der Norweger am Freitag. Zugleich würden aber nun die Einheit und die Solidarität des Westens auf die Probe gestellt.