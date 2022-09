Das Geschäftemachen

Im Polarisieren haben wir es weit gebracht. Binnen einer Woche - wir erinnern uns, es war Mitte März 2020 -, ist unsere so wertgeschätzte Demokratie in einer Meinungsdiktatur untergegangen. Eben aus Angst. War diese Angst anfänglich noch begründet, hat man doch sehr schnell erkannt, was für ein wunderbares Instrument sie ist, die Kaufkraft künstlich zu erhöhen. Jetzt leben wir in einem Land, in dem eine Durchschnittsfamilie fünfzig Prozent ihres Einkommens für Wohn- und Mietkosten berappen muss. Das ist einfach zynisch. Aber es steht ja niemand auf und unternimmt etwas dagegen, lautet die resignative Formel. Noch nicht. Noch lange nicht. Weil wir eben nicht frieren und eben nicht hungern.