Alarmstufe Rot bei Asylanträgen: 450 pro Tag

Waren es bis Ende Juli knapp 42.000 Asylanträge, hat sich die Dynamik nochmals verschärft. Offizielle Zahlen gibt es zwar (noch) nicht, aber bis Ende August dürften bis zu 56.000 Migranten um Schutz in Österreich angesucht haben. Allein in einem Monat wären das also rund 14.000 Anträge - im Schnitt 450 pro Tag.