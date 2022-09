Freundin „übersehen“ und überrollt: 5 Monate Haft!

„Wenn man einen Unfall hat und jemand am Boden liegt, warum bitte fährt man da einfach weg?“, wundert sich Richter Manfred Hohenecker im Landesgericht Korneuburg. Und das zurecht: Denn genau das tat der angeklagte 55-Jährige, nachdem er seine Lebensgefährtin angefahren hatte. Während sie sterbend am Boden lag, fuhr er weiter in die nächste Kneipe. „Das Nachtatverhalten ist alles andere als rühmlich“, erinnert der Richter.