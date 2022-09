Wie wir die Menschheit doch noch retten können

Es geht um die Rettung der Welt: Im neuen Buch „Earth for All - Ein Survival Guide für unseren Planeten“ mahnen Zukunftsforscher fünf Kehrtwenden ein, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Welche das sind und wie sie gelingen könnten, darüber sprach der deutsche Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker im Rahmen der JKU-„Festival University“ in Linz. Die „Krone“ hat ihn vorab getroffen.