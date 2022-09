Salzburgs Kracher gegen Chelsea wackelt

Hinter der Champions-League-Begegnung zwischen dem FC Chelsea und Österreichs Meister Salzburg steht ein großes Fragezeichen. Mit dem Tod der Queen begann in Großbritannien eine zehntägige Staatstrauer. Diverse Sportereignisse wurden bereits abgesagt, so etwa die verbleibenden Etappen der Radrundfahrt Tour of Britain sowie alle am Wochenende geplanten Begegnungen der Premier League.