Ex-Salzburg-Trainer unterschreibt in Leipzig

Rose hatte von 2013 in ‘19 in der Mozartstadt gearbeitet, sich über den Nachwuchs bis zur Kampfmannschaft hochgedient. Der gebürtige Leipziger wurde 2018 zum Trainer des Jahres in Österreich gewählt. Zuletzt hatte Rose bei RB-Ligarivale Dortmund gewerkt, wo im Mai die Zusammenarbeit vorzeitig beendet wurde.