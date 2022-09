Lette ließ sich in Hotels durchfüttern

Job los, Beziehung los

Die Sache flog auf, nachdem die Hoteliers nach und nach Anzeige bei der Polizei erstatteten. Im Prozess gibt der bislang Unbescholtene die Taten zu. Sagt, er habe damals aus einer Notsituation heraus gehandelt. „Ich hatte vorher als Hausmeister in einem Apartment-Haus in Lech gearbeitet. Dann verlor ich meinen Job. Als auch noch meine Beziehung in die Brüche ging, verfiel ich dem Alkohol“, so der zweifache Vater. So mietet er sich, nach altbewährtem Trick, auch einmal für längere Zeit im „Val Blu“ Resort in Bludenz ein.