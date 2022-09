16-Jähriger verlor in Schacht sein Bewusstsein

Eine Kaplan-Turbine im E-Kraftwerk in der Gemeinde Gurk war defekt, wodurch sich Getriebeöl in einem Schacht gesammelt hatte. Zwei Arbeiter einer Turbinenbaufirma - ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen und ein 41-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit - waren am Donnerstag gegen 13.30 Uhr mit der Reparatur beschäftigt. „Der 16-Jährige kletterte in den Schacht, um das Öl mit einem Reiniger zu beseitigen“, berichtet die Polizei. Er habe vorschriftsgemäß eine Atemschutzmaske getragen, weil durch die Anwendung des Reinigungssprays gesundheitsgefährdende Dämpfe freigesetzt werden.