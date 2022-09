Wünschen Sie sich Kern in die Politik zurück?

Ex-Bundeskanzler Christian Kern hat sich in den vergangenen Wochen vermehrt zur aktuellen Energiekrise geäußert. Als Energieexperte und Investor ist er auch für Medien ein gefragter Ansprechpartner zu diesem Thema. In der ZIB konnte er die Frage nach einer Rückkehr in die Politik nicht hundertprozentig verneinen. Wünschen Sie sich Ex-Kanzler Christian Kern zurück in die Politik? Brauchen wir in der aktuellen Energiekrise einen Experten wie ihn? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!