Erfolg am Schlachtfeld: USA liefern Ukraine Waffen

Die USA liefern weitere Waffen an die Ukraine - und zwar im Wert von 675 Millionen Dollar (rund 682 Millionen Euro), wie Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein bekannt gab. Seit April habe Washington bereits Waffen im Gesamtvolumen von 6,3 Milliarden Dollar bereitgestellt. Die militärische Unterstützung der Verbündeten für die Ukraine zahle sich aus, betonte er: „Wir sehen den nachweisbaren Erfolg unserer Bemühungen auf dem Schlachtfeld.“