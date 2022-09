Bauernbund warnt vor leeren Regalen im Supermarkt

Die Folgen, wenn diese Bereiche aus der Hand gegeben werden, kann man in Deutschland sehen. In Piesteritz bei Wittenberg steht das größte Stickstoffwerk des Landes derzeit still. Daher schrillen bei deutschen Frächtern bereits die Alarmglocken. AdBlue-Engpässe, so wird prognostiziert, würden zu leeren Supermarktregalen führen.„Diese könnten auch bei uns drohen“, warnt Nemecek: „Denn das Borealis-werk in Österreich soll genau an denselben tschechischen Konzernmulti verkauft werden, der jetzt das Werk in Piesteritz geschlossen hat.“