Streit eskaliert: Mehrere Messerstiche in Rücken

Der Vorfall passierte am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr am Hauptbahnhof. Nach der Attacke hatte der 37-Jährige seine Verletzungen am Rücken laut Polizei erst gar nicht bemerkt und setzte sich auf eine Sitzbank. Nachdem er sie dann doch gespürt hatte, stürzte er sich auf den 67-Jährigen und schlug am Boden auf ihn ein.